Призвавшая вину по делу «Седьмой студии» Нина Масляева, уволилась из театра «У Никитских ворот».

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу театра. Ранее сам театр под управлением Марка Розовского попросил департамент культуры Москвы уволить Масляеву с должности главбуха. Масляева дала показания на других обвиняемых в хищении 133 миллионов рублей. Никто из остальных фигурантов своей вины не признал.