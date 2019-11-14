Комиссия по этике ВШЭ, рекомендовавшая извиниться профессору Гусейнову, сама извинилась перед ним.

Как заявила председатель комиссии Наталия Ерпылева, в данном случае был нарушен регламент — комиссия не уведомила Гксейнова о своем решении. Гусейнов в одной из публикаций в ФБ назвал русский язык «клоачным» и отказался извиняться за собственное мнение, выраженное публично. В поддержку филолога выступили Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово». Сам пост был удален администрацией Фейсбука.