Госдума решила распространить З-н об «иноагентах» не только на компании или СМИ, но и на граждан.

В соответствующем законопроекте сказано, что иностранныи агентом может быть признан любой человек, если он распространяет информационные материалы и получает деньги из иностранных источников. Никаких других дополнительных критериев в проекте не приводится. Кроме того, всех «иностранных агентов» хотят обязать создавать юридическое лицо в России, чтобы с ним мог взаимодействовать Минюст. Соавторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и вице-спикер Госдумы Петр Толстой,
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