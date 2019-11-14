Россия предлагала разместить на территории Белоруссии базу ВВС.

В обмен Москва предлагала помощь в приобретении истребителей Су-30 СМ. Об этом сообщил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станиславь Зась По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности». В интервью телеканалу «Беларусь 1» Зась сказал, что размещение в Белоруссии российской военно-воздушной базы не решает проблему развития собственной боевой авиации республики».