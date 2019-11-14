Владимир Путин признал, что нынешние темпы развития российской экономики недостаточны.

При этом, по его словам, властям удалось сдержать страну от сползания в рецессию. Обращаясь к участникам форума БРИКС в Бразилии, президент России отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной в силу применения недобросовестной конкуренции, односторонних санкции, процветания протекционизма и призвал инвесторов к большим капиталовложениям в России.