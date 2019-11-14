Трамп и Эрдоган поручили своим ключевым министрам проработать ситуацию с российскими С-400.

Об этом по итогам переговоров с президентом Турции заявил американский лидер. В свою очередь, президент Турции дал понять, что Анкара может закупить американские ракетные комплексы «Пэтриот» на выгодных для себя условиях и готова «открыть новую страницу» в отношениях с США. При этом прямого отказа Турции от С-400 не прозвучало.