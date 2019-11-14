Дональд Трамп пообещал сегодня опубликовать стенограмму первой телефонной беседы с Владимиром Зеленским.

Разговор состоялся в апреле после избрания Зеленского президентом Украины. При этом Трамп подчеркнул, что хотел бы узнать, кто написал на него жалобу из-за второго — июльского — разговора с Зеленским. По оценке президента США, осведомитель предоставил много очень некорректной информации. Июльская беседа Трампа с Зеленским стала поводом для объявления Палатой представителей начала процедуры импичмента президента.