Публичные слушания о проекте новой магистрали окрестностях Ходынского поля отменены.

Как сообщается на сайте администрации С-З округа столицы, проект планировки северной части Ходынского поля отправлен на доработку в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. Против строительства дороги выступили жители района Сокол, которые опасаются вырубки парка «Березовая роща».