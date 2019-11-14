Фигурант дела об угрозах московскому судье Алексею Криворучко Сергей Половец отпущен под подписку о невыезде.

Как рассказал «Медиазоне» адвокат Леонид Соловьев, Половец признал вину. Между тем, суд арестовал второго фигуранта дела — Алексея Вересова. Он обвиняется в призывах к экстремизму из-за комментария о Криворучко. Третий фигурант Евгений Ерзунов был задержан накануне в аэропорту Внуково перед вылетом за границу. Показания на него дал Сергей Половец. Ерзунову будет предъявлено обвинение по об угрозе насилием. Ранее Мосгорсуд заявил о травле судьи Алексея Криворучко, который занимался резонансным делом Павла Устинова.