ЕС потребовал от России отменить приговор шести жителям Крыма — — фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир».

Как заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы, их обвиняют в принадлежности к организации, которая запрещена в России, но не на Украине. По его словам, ЕС не признает ни исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе, ни передачу дел крымчан в российские суды. ЕС ожидает, что Россия немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев, осужденных на сроки от 7 до 19 лет.