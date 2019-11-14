Россия является «стратегической проблемой» ЕС, а не «стратегическим партнером».

Об этом заявил уходящий глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, все пять лет на этом посту он напоминал об этом лидерам Евросоюза. Туск считает, что его главной целью в должности главы Евросовета было «единство ЕС», а одним из главных испытаний стала, как он выразился, «агрессивная политика Кремля».