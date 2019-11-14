Об этом Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу. При этом турецкий лидер выразил готовность преодолеть разногласия вокруг российских ЗРК С-400
и американских истребителей пятого поколения F-35. Эрдоган добавил, что только диалог позволит США и Турции решить разногласия по С-400 и F-35
Турция готова приобрести у США ракетные комплексы «Пэтриот» на выгодных для себя условиях.
Об этом Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу. При этом турецкий лидер выразил готовность преодолеть разногласия вокруг российских ЗРК С-400