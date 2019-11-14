Ситуацией вокруг покупки Анкарой российских ЗРК С-400 займутся ключевые министры США и Турции.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, соответствующие распоряжения уже отданы обеими сторонами. Трамп вновь подтвердил, что приобретение Турцией передового российского оружия создает серьезные проблемы для США и для НАТО. До этого Эрдоган говорил, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам ракет Patriot, если «условия будут подходящими».