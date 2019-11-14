Суд в Киеве согласился с апелляцией Бориса Германа.

Он был осужден за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Бизнесмен просил отпустить его на свободу по «состоянию здоровья», что и было сделано. Как пишет «Украинская правда», обвинение с решением суда не согласна и будет его обжаловать.