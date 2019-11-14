Задержанный в Польше по запросу Москвы Игорь Мазур вернулся на Украину.

Об этом у себя в ФБ сообщил замглавы МВД республики Антон Геращенко. По его словам, еще в день задержания Мазура украинское бюро Интерпола предоставило документы, свидетельствующие о злоупотреблениях России правом обращения в эту организацию. В России против Мазура и еще нескольких граждан Украины возбуждены уголовные дела об участии в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов. 10 ноября власти Польши выпустили Мазура на поруки украинских консулов.