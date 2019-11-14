Олег Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя.

Об этом, как передает ИФ, по итогам допроса историка, обвиняемого в убийстве аспирантки, сообщил адвокат Александр Почуев. По его словам, допрос в СК велся с видеофиксацией. В следственных действиях участвовали криминалисты из Москвы. Почуев призвал журналистов воздержаться от смакования кровавых подробностей дела.