Суд в Москве арестовал бойца смешанного стиля Дмитрия Сосновского.

Как передает ТАСС, его обвиняют в похищении человека группой лиц. По словам адвоката Равиля Саберова, по делу арестованы еще пять человек. Представитель столичного управления СК Юлия Иванова уточнила, что они принадлежат к т.н. «солнцевской» организованной преступной группе. По версии следствия, обвиняемые вымогали около 300 тысяч рублей у представителя коммерческой организации.