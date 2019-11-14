С выставки Союза художников Петербурга изъяли на экспертизу 6 плакатов с Путиным.

Как передает «Фонтанка» со ссылкой на заместителя главы объединения Петра Коноша, работы были изъяты 11 ноября. Это, в частности, плакаты о коррупции и пенсионной реформе, а также плакаты с президентом и росгвардейцами. Поводом стала жалоба, поданная в полицию Адмиралтейского района. По словам художника Юрия Орлова, причин изъятия авторами не объяснили.
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