Boeing продолжает терять заказчиков на самолеты 737 MAX

Boeing уже сократила производство 737 MАX до 42 самолетов с 52 самолетов в месяц, однако свободное место для парковки готовых самолетов заканчивается, и, по данным издания, компания ищет дополнительные пространства.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек, передает «Интерфакс».