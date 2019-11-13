Россия предлагала Белоруссии помощь с покупкой военных самолетов в обмен на базу ВВС

Минск хотел приобрести истребители Су-30СМ, о чем говорил с Москвой. Однако российское руководство взамен предложило разместить в республике военно-воздушную базу, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась. Он добавил, что подобная база не решает проблему развития собственной боевой авиации государства. Поэтому, добавил Зась, Белоруссия стала опираться на собственные возможности. Накануне она получила первую партию боевых самолетов.