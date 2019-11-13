В Гонконге из-за протестов сегодня закрыты детские сады и школы

Дети должны оставаться дома и не участвовать в противозаконных акциях. Об этом объявили вчера в департаменте образования правительства Гонконга. Новая волна протестов в начале недели охватила специальный автономный район Китая. Беспорядки усилились после того, как полицейский применил против протестующих огнестрельное оружие, ранив человека. Среди манифестантов много студентов, они перекрывают дороги мусорными баками в деловой части Гонконга и других районах, блокируя движение транспорта и работу наземного метро. Полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями. Столкновения с силовиками происходят в университетских кампусах. Ряд вузов уже закрыли, теперь это затронет все школы и детские сады. Протесты в Гонконге не стихают почти полгода. Организаторы объявили, что переходят к новой тактике. Вместо многолюдных демонстраций участников акций призвали разбиться на небольшие группы и парализовать движение транспорта.

К протестам сначала привело намерение властей принять закон об экстрадиции нарушителей в Китай. Проект отозвали, но демонстрации в Гонконге не сбавляют обороты. Власти автономного района Китая тем временем объявили о намерении создать специальный отряд для подавления бунтов.