Почти 350 полицейских пострадали накануне в результате столкновений в Чили

По подсчету властей, почти два десятка участков подверглись нападениям. Около 850 человек задержаны. Протесты не стихают в республике месяц. Они начались с выступлений против повышения цен на проезд в метро Сантьяго. В ходе беспорядков погибли более 20 человек.