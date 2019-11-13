В Ростове-на-Дону арестован начальник областного управления тюремного ведомства Муслим Даххаев

Меру пресечения ему накануне избрал суд. Как передает агентство «Интерфакс», глава покинул здание суда через главный вход без наручников и уехал вместе с адвокатом и еще одним сопровождающим на микроавтобусе без признаков принадлежности к силовым структурам. Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ задержали Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении государственной тайны. Замглавы ФСИН Валерий Максименко со своей стороны заметил, что сотрудники, которые рассчитывают на большие доходы, должны оставить службу в госструктурах.

Адвокат Даххаева настаивает, что коррупционных обвинений в его деле нет. Однако сами материалы засекречены.