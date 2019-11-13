Полиция проверит видео, на котором псковский чиновник оскорбляет сотрудников МВД

Как пишет газета «Псковская губерния», ролик появился накануне. Его автор утверждает, что в конце мая полицейские остановили автомобиль, в котором ехал глава Печорского района области Дмитрий Сопотов. Как говорится в описании видео, сотрудники предложили водителю чиновника пройти медицинское освидетельствование. В ответ один из задержанных на записи назвал полицейского «шестеркой» и начал возмущаться их действиями. Газета обратилась в генеральный совет партии Единая Россия с просьбой дать оценку действиям Сопотова.