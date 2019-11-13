Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять поправки в закон о СМИ-иностранных агентах

Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон о СМИ-иностранных агентах. Как обращают внимание критики документа, российские власти смогут признавать иностранным агентом журналистов, которые сотрудничают с зарубежными СМИ, уже находящимися в таком статусе. Однако, глава комитета, справедливоросс Леонид Левин утверждает, что эта норма не касается блогеров и российских публицистов. По его словам, действие законов будет максимально избирательным. Как ожидается, второе и решающее чтение законопроекта состоится на следующей неделе.