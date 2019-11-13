В Афганистане приостановили пересчет голосов на выборах президента

Они состоялись в конце сентября. Как говорят в независимой избирательной комиссии страны, процесс подсчета решили приостановить из-за жалоб кандидатов и политических партий. Всего на пост президента здесь претендовали почти два десятка человек. Объявить результаты должны были в этот четверг, однако, теперь дату перенесут уже во второй раз.