Росгвардия перенаправила в МВД жалобу на избиение Дарьи Сосновской сотрудником правоохранительных органов во время акции протеста. В ведомстве сказали, что завершили внутреннюю проверку, и там уверены, что ни один из их служащих не причастен к этому инциденту, — рассказали изданию «Медиазона» адвокаты Сосновской. В Росгвардию заявление пострадавшей направил Следственный комитет после того, как защита Сосновской подала в суд жалобу на бездействие сотрудников ведомства. Инцидент, который произошел 10 августа, попал на видео. Во время задержания неизвестный сотрудник силовых структур ударил потерпевшую в живот.