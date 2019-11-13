Суд отказался привлекать Филиппа Киркорова в качестве свидетеля по делу о попытке теракта на его концерте в Махачкале

Кроме того, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону не будет вызывать на слушания шоумена Максима Галкина и его супругу Аллу Пугачеву. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых Исрафил Гададов. Слушания по существу должны стартовать 25 ноября. По этому делу проходит несколько человек. Они были задержаны в октябре 2017-го года. Сейчас их обвиняют в незаконном изготовлении оборота оружия, а также в подготовке теракта. Ранее пресса писала, что один из фигурантов дела утверждал, что якобы Галкин заказал ему покушение на Киркорова.