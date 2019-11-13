Банк «Восточный» подал еще один иск против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви

От него и от подконтрольной фонду компании Evison требуют около девяти миллиардов рублей. Вопрос рассматривается в Арбитражном суде Амурской области. Как сказал изданию РБК представитель фонда, они считают, что банк пытается найти любой способ для докапитализации. Против Калви и ряда других его партнеров по бизнесу ранее было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Инвестор вины не признаёт и считает причиной корпоративный конфликт.