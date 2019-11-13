На телеканале «Россия-1», по некоторым данным, отменили съемки программы «Прямой эфир» об убийстве экс-мэра Киселевска

Как рассказали изданию «Сибирь.Реалии» жители кузбасского города, которых пригласили на ток-шоу Андрея Малахова, сначала съемки должны были пройти во вторник, потом перенесли на четверг, теперь же объявили, что эфир отменен. Помимо убийства бывшего мэра города Сергея Лаврентьева на программе планировали обсудить экологические проблемы Киселевска. На самом телеканале эту информацию не комментируют.