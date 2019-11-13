В четырех московских районах завершены публичные слушания по проектам реновации

С начала месяца горожане могли ознакомиться с предложенными идеями на экспозициях, — говорят в Москомархитектуре. Всего в районах Коньково, Очаково-Матвеевское, Дмитровский и Нагорный в программу вошли более ста домов старой постройки. С завтрашнего дня в других четырех столичных районах, а также для жителей Проспекта Вернадского будут открыты экспозиции с проектами планировками. Публичные слушания по вопросам о реновации там пройдут в следующий вторник.