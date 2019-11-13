Комиссия по этике Высшей школы экономики извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым

Ранее эта же структура требовала у самого преподавателя принести извинения за слова о «клоачном русском языке».

Извиниться перед профессором Гусейновым решила председатель комиссии по академической этике ученого совета ВШЭ Наталья Ерпылева – причиной этого стал тот факт, что филологу не сообщили об итогах заседания, посвященного его высказываниям. Комментарий главы комиссии был опубликован университетским изданием «Вышка для своих».

Заседание, на котором Гусейнова призвали извиниться за свой пост в Фейсбуке, состоялось 7 ноября. Сам профессор рассказал, что узнал об итогах разбирательства из СМИ, и отказался реагировать на рекомендации комиссии по этике. Около 90 преподавателей университета потребовали отменить решение этого органа, подчеркнув, что оно наносит репутации вуза больший ущерб, чем слова Гусейнова.

Пост, ставший причиной скандала, был опубликован профессором 30 октября. Филолог посетовал, что в Москве нельзя найти издания на других языках, кроме «убогого клоачного русского», на котором, по мнению Гусейнова, сейчас общается страна.

В поддержку Гусейнова ранее выступили некоторые правозащитные объединения, а также большие группы писателей и журналистов.