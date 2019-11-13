Один из фигурантов дела об угрозах московскому судье был арестован сегодня на два месяца

Судья Басманного суда Юлия Сафина поддержала ходатайство о мере пресечения для Алексея Вересова. Его адвокат Мансур Гильманов сказал «Эху», что им не дали времени и возможности пообщаться с подзащитным.

Адвокат Гильманов добавил, что ему пока неизвестно, признает ли Вересов свою вину. Ранее другого фигуранта этого дела Сергея Половца, как рассказала его защита, отпустили под подписку о невыезде. По данным следствия, угрозы поступили судье Тверского суда Алексею Криворучко, который выносил, в том числе, приговор фигуранту «московского дела», актеру Павлу Устинову.