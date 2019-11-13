Слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа стартовали в американском Конгрессе

Открывая их, конгрессмен-демократ и председатель комитета по разведке Адам Шифф высказал мнение, что отстранение Трампа благоприятно скажется на судьбе государства. Перевод телеканала «Настоящее время».

Демократ Шифф является одним из инициаторов расследования против Трампа. Соратники президента по партии считают происходящее театрализованной кампанией демократов. Не доказав связь президента с Россией, они нашли другой повод для претензий, — заметил член Палаты представителей, республиканец Девин Нуньес. Перевод «Настоящего времени».

Нуньес считает аргументы демократов против Трампа фиктивными и клеветническими. Расследование началось после скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главу Белого дома подозревают в использовании служебного положения в собственных целях в преддверии выборов.