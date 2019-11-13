Полицейские в Петербурге забрали на экспертизу плакаты с выставки местного Союза художников

Из 40 произведений шесть показались стражам порядка непатриотичными, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Плакаты посвящены темам коррупции, пенсионной реформы и служащим Росгвардии. В числе так называемых неправильных оказалось произведение под названием «День космонавтики», где изображены бойцы Росгвардии в форме и шлемах. Проверка изъятых плакатов, по некоторым данным, займет около полутора месяцев.