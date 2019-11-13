Власти Нидерландов понизили пределы разрешенной скорости на автомагистралях страны до 100 километров в час

Это сделано для сокращения объемов выброса азота в атмосферу, — пояснил премьер-министр королевства Марк Рютте. Ездить быстрее можно будет лишь вечером и ночью, — передает Deutsche Welle. Новые правила вступят в силу в следующем году. Нидерланды стали первой европейской страной, которая снизила скорость движения на автобанах.