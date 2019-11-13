Власти Нидерландов понизили пределы разрешенной скорости на автомагистралях страны до 100 километров в час

Это сделано для сокращения объемов выброса азота в атмосферу, — пояснил премьер-министр королевства Марк Рютте. Ездить быстрее можно будет лишь вечером и ночью, — передает Deutsche Welle. Новые правила вступят в силу в следующем году. Нидерланды стали первой европейской страной, которая снизила скорость движения на автобанах.
2019-11-13T21:32:00+03:00
2019-11-13T21:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 13 ноября 2019
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