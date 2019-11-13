Пресненский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского

Он проходит по делу о похищении человека, — передает агентство ТАСС. Сосновский дебютировал на профессиональном ринге 7 лет назад. В начале 2014-ого в Санкт-Петербурге он одержал победу техническим нокаутом над тяжеловесом Александром Емельяненко. Поскольку спортсмен был членом харьковского клуба «Оплот», то в том же году он был вынужден покинуть Украину и уехать в Москву.
2019-11-13T21:30:00+03:00
2019-11-13T21:31:59+03:00
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21:30, 13 ноября 2019
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