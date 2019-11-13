Замоскворецкий суд столицы отклонил иск бывшего футболиста сборной России Алдонина к министерству внутренних дел

Спортсмен требовал взыскать с ведомства более 47 миллионов рублей. Он считает, что органы внутренних дел бездействовали при расследовании хищения средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Как говорят адвокаты, Алдонин пытался перевести на своей счет полтора миллиона долларов, однако, во время операции часть денег ушла третьему лицу. Помимо Алдонина, похожие требования заявили и ряд других бывших футболистов, в том числе Дмитрий Кириченко, Дмитрий Сычев и Юрий Никифоров.
2019-11-13T21:30:00+03:00
2019-11-13T21:31:17+03:00
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21:30, 13 ноября 2019
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