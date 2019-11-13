Следствие предполагает, что историк Олег Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, когда она спала

Как пишет интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, смерть 24-летней Ещенко наступила в 2 часа ночи в пятницу. С помощью рентгена в голове девушки нашли четыре пули от обреза. В понедельник суд арестовал Соколова по делу об убийстве. Сам он ранее признался в содеянном на допросе, — говорит его защита.