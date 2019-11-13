Аномально теплая погода стоит в Крыму

Как пишет газета «Коммерсантъ», пересохли верховья нескольких рек, водохранилище которых питает Симферополь наполнено лишь на 15%. Такая температура продержится на полуострове до конца месяца, сильных дождей не ожидается. Чиновники, как пишет издание, заверяют, что дефицита питьевой воды опасаться не стоит. В Гидрометцентре добавляют, что так же тепло в Крыму было в 1917-ом году.