Аномально теплая погода стоит в Крыму

Как пишет газета «Коммерсантъ», пересохли верховья нескольких рек, водохранилище которых питает Симферополь наполнено лишь на 15%. Такая температура продержится на полуострове до конца месяца, сильных дождей не ожидается. Чиновники, как пишет издание, заверяют, что дефицита питьевой воды опасаться не стоит. В Гидрометцентре добавляют, что так же тепло в Крыму было в 1917-ом году.
2019-11-13T21:03:00+03:00
2019-11-13T21:03:49+03:00
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21:03, 13 ноября 2019
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