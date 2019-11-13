Депутаты немецкого парламента проголосовали за поправки к газовой директиве Евросоюза

Документ принят большинством голосов. Сообщается, что теперь газопроводы третьих стран должны будут соответствовать требованиям, которые предъявляет Брюссель. Это, среди прочего, разделение добывающих и транспортирующих компаний. Сообщается, что в первую очередь новые поправки коснутся российского трубопровода «Северный поток-2».
2019-11-13T21:02:00+03:00
2019-11-13T21:03:13+03:00
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21:02, 13 ноября 2019
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