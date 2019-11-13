Боевики из сектора Газа выпустили за полтора дня около 360 ракет по израильской территории

Больше половины из них упали на открытой местности, — говорят в израильской армии. Между тем, сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали этим утром сразу в нескольких районах Израиля, которые прилегают к сектору Газа. Крупнейшее за последние месяцы обострение в регионе произошло после того, как израильские ВВС убили одного из лидеров палестинских боевиков в ночь на вторник.