Боевики из сектора Газа выпустили за полтора дня около 360 ракет по израильской территории

Больше половины из них упали на открытой местности, — говорят в израильской армии. Между тем, сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали этим утром сразу в нескольких районах Израиля, которые прилегают к сектору Газа. Крупнейшее за последние месяцы обострение в регионе произошло после того, как израильские ВВС убили одного из лидеров палестинских боевиков в ночь на вторник.
2019-11-13T21:02:00+03:00
2019-11-13T21:02:43+03:00
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21:02, 13 ноября 2019
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