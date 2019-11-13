Басманный суд Москвы арестовал сегодня одного из обвиняемых в угрозах столичному судье

Таким образом, судья Юлия Сафина удовлетворила ходатайство следствия в отношении Алексея Вересова. По словам его адвоката, угрозы прозвучали в отношении коллеги Сафиной, судьи Тверского суда Алексея Криворучко, который не так давно вынес приговор актеру Павлу Устинову. Еще один фигурант этого дела Сергей Половец, по словам его защиты, освобожден под подписку о невыезде. Третьего обвиняемого Евгения Ерзунова, как сообщается, задержали сегодня в аэропорту Внуково.