Президент США Дональд Трамп не следит за слушаниями по импичменту в американском Конгрессе

По словам его представителей, глава Белого дома проводит сегодня совещания. Сам Трамп еще не прокомментировал начало публичных слушаний по вопросу о своей возможной отставке. Ранее он несколько раз говорил, что считает вопрос об импичменте политическим. По мнению председателя комитета по разведке Палаты представителей, демократа Адама Шиффа, отставка Трампа должна благоприятно сказаться на судьбе государства.