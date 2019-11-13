Министерство финансов и Центробанк решили отложить вопрос о введении отрицательных ставок по вкладам

Об этом агентству RNS сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее зампред Центробанка Сергей Швецов заверил, что регулятор не обсуждает вопрос о введении отрицательных ставок по валютным вкладам физических лиц. Об этой инициативе заговорили в сентябре. Сторонниками отрицательных ставок, как сообщалось, являются крупные банки, поскольку им приходится размещать средства в Европе, где ставки близки к нулю или уже в минусе.
2019-11-13T20:32:00+03:00
2019-11-13T20:32:49+03:00
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20:32, 13 ноября 2019
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