Министерство финансов и Центробанк решили отложить вопрос о введении отрицательных ставок по вкладам

Об этом агентству RNS сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее зампред Центробанка Сергей Швецов заверил, что регулятор не обсуждает вопрос о введении отрицательных ставок по валютным вкладам физических лиц. Об этой инициативе заговорили в сентябре. Сторонниками отрицательных ставок, как сообщалось, являются крупные банки, поскольку им приходится размещать средства в Европе, где ставки близки к нулю или уже в минусе.