Бабушкинский суд Москвы арестовал предпринимателя, который проходит по одному делу с бывшим мэром подмосковной Истры

Алексея Деньгина задержали сегодня в Подмосковье. Его адвокат, как передает агентство ТАСС, уже объявил, что предприниматель признал вину в мошенничестве. Бывший мэр Истры Андрей Вихарев находится в розыске. Он обвиняется в хищении не менее 80 миллионов рублей из бюджета. Ранее Вихарев работал на различных постах в Подмосковье, в том числе несколько месяцев руководил Волоколамским районом, жители которого выступали против мусорного полигона «Ядрова».