Бабушкинский суд Москвы арестовал предпринимателя, который проходит по одному делу с бывшим мэром подмосковной Истры

Алексея Деньгина задержали сегодня в Подмосковье. Его адвокат, как передает агентство ТАСС, уже объявил, что предприниматель признал вину в мошенничестве. Бывший мэр Истры Андрей Вихарев находится в розыске. Он обвиняется в хищении не менее 80 миллионов рублей из бюджета. Ранее Вихарев работал на различных постах в Подмосковье, в том числе несколько месяцев руководил Волоколамским районом, жители которого выступали против мусорного полигона «Ядрова».
2019-11-13T20:31:00+03:00
2019-11-13T20:32:13+03:00
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20:31, 13 ноября 2019
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