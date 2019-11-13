Фигурант дела «Седьмой студии» Нина Масляева уже во второй раз за время процесса сменила место работы

На сегодняшнем заседании Мещанского суда Масляева подтвердила, что больше не работает в театре у Никитских ворот, однако, как отмечает интернет-издание «Фонтанка», новое место работы Масляевой не числится в системе СПАРК. Масляева является главным свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии». Оно рассматривается в Мещанском суде уже во второй раз. Ранее судья Ирина Куратова постановила вернуть материалы в прокуратуру.
2019-11-13T20:31:00+03:00
2019-11-13T20:31:28+03:00
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20:31, 13 ноября 2019
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