В Кремле напомнили россиянам, что 31 декабря будет рабочим

Как сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение уже принято и нечего дискутировать по этому вопросу. Последний день этого года будет рабочим, поэтому надо работать, — добавил представитель Кремля. Ранее в прессе высказывались предложения перенести рабочий день с 31 декабря на один из январских праздничных дней, чтобы россияне успели подготовиться к Новому году.
2019-11-13T19:05:00+03:00
2019-11-13T20:06:16+03:00
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19:05, 13 ноября 2019
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