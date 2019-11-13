В Кремле напомнили россиянам, что 31 декабря будет рабочим

Как сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение уже принято и нечего дискутировать по этому вопросу. Последний день этого года будет рабочим, поэтому надо работать, — добавил представитель Кремля. Ранее в прессе высказывались предложения перенести рабочий день с 31 декабря на один из январских праздничных дней, чтобы россияне успели подготовиться к Новому году.