Мэрия Москвы отменила слушания по нашумевшему проекту строительства новой магистральной дороги мимо Ходынского поля

Они должны были пройти сразу в четырех районах столицы. Как пишет газета «Коммерсантъ», об отмене стало известно за три с половиной часа до начала заседаний, причем проект, по словам представителей мэрии, направили на доработку из-за многочисленных обращений граждан. План дороги разрабатывали по заказу торгового комплекса «Авиапарк», однако, жители района Сокол опасаются, что новая магистраль увеличит количество автомобилей, проезжающих через их район, и угрожает вырубкой парку «Березовая роща».