Мэрия Москвы отменила слушания по нашумевшему проекту строительства новой магистральной дороги мимо Ходынского поля

Они должны были пройти сразу в четырех районах столицы. Как пишет газета «Коммерсантъ», об отмене стало известно за три с половиной часа до начала заседаний, причем проект, по словам представителей мэрии, направили на доработку из-за многочисленных обращений граждан. План дороги разрабатывали по заказу торгового комплекса «Авиапарк», однако, жители района Сокол опасаются, что новая магистраль увеличит количество автомобилей, проезжающих через их район, и угрожает вырубкой парку «Березовая роща».
2019-11-13T20:03:00+03:00
2019-11-13T20:14:31+03:00
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20:03, 13 ноября 2019
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