В Бразилии на территорию посольства Венесуэлы ворвались два десятка сторонников лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо

Как пишет бразильское издание «Фолья ди Сан-Паоло», сотрудники дипмиссии помогали нападавшим. Дипломаты объявили о том, что переходят на сторону оппозиции. Однако, эту информацию отрицает временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии Фредди Мереготе. По его словам, сотрудники посольства сохраняют верность президенту Николасу Мадуро. В начале года лидер оппозиции Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его признали более 50 стран.
2019-11-13T20:02:00+03:00
2019-11-13T20:13:08+03:00
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20:02, 13 ноября 2019
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