В Бразилии на территорию посольства Венесуэлы ворвались два десятка сторонников лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо

Как пишет бразильское издание «Фолья ди Сан-Паоло», сотрудники дипмиссии помогали нападавшим. Дипломаты объявили о том, что переходят на сторону оппозиции. Однако, эту информацию отрицает временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии Фредди Мереготе. По его словам, сотрудники посольства сохраняют верность президенту Николасу Мадуро. В начале года лидер оппозиции Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его признали более 50 стран.